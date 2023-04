Chiusura Punta Corvo, sindaco all’opposizione: “Accuse gratuite e offensive che qualificano chi le fa”

“Non voglio alimentare inutili polemiche in merito a un argomento così serio”. Così il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo il quale in merito alle accuse dell’opposizione sulla chiusura del sentiero di Punta Corvo per motivi di sicurezza aggiunge: “Ripongo la massima fiducia nell’operato degli uffici preposti e ci sarà sicuramente occasione per chiarire la correttezza della procedura adottata. Lunedì avremo un primo incontro con i rappresentanti dell’Ente Parco, a cui abbiamo inviato la relazione del Dott. Petri, per approfondire la questione e verificare il da farsi. Il resto non conta – conclude – neanche le accuse gratuite e offensive che qualificano chi le fa”.

