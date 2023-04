Concorso polizia locale: in 141 alle prove per l’assunzione di 11 nuovi agenti tra Savona, Loano e Finale

Loano. Hanno preso il via ieri, venerdì 14 aprile, le prove del concorso bandito dai Comuni di Loano, Finale Ligure e Savona per l’assunzione di 11 agenti di polizia locale a tempo pieno e indeterminato e la creazione di una graduatoria dalla quale attingere per le assunzioni di agenti “stagionali”.

Ieri mattina 80 uomini e 61 donne che hanno presentato domanda e che sono stati ammessi alla selezione si sono ritrovati alla pista di atletica di Boissano per la prima prova, di efficienza fisica. A fare da cronometrista il professor Federico Giotti, che ha messo a disposizione dell’organizzazione gli spazi in cui si sono svolte le prove.

