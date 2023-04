Cosio D’Arroscia, inaugurata la mostra del fotografo Pino Bertelli

Cosio D’arroscia. Foto di bambini durante le guerre che hanno scosso il mondo. Gli scatti in bianco e nero sono stati immortalati dal fotografo Pino Bertelli ed esposti nella nuova galleria d’arte nel cuore del paese situazionista in una mostra dal titolo “Nostra bambina della guerra”.

«I bambini, assieme alle donne- spiega il fotografo-subiscono più di tutti il delirio di tutte le guerre. Non ci sono guerre sante né umanitarie né quelle che possono esportare la democrazia nel mondo». Trenta foto scattate in tutti i teatri di guerra da Chernobyl all’Iraq, in Africa in «quindici anni di lavoro nei teatri di guerra e ho preferito far vedere chi veramente la guerra la patisce e la soffre».

