Esposito: “Con un Semplici un cambiamento netto. Anche oggi ci abbiamo provato”

Protagonista di una buona gara nel giorno del suo ritorno da titolare, Salvatore Esposito guarda con fiducia al futuro dello Spezia, che nonostante il ko con la Lazio ha offerto alcuni spunti interessanti: “Non è che sono fiducioso io, da quando è arrivato il mister Semplici si è visto un netto cambiamento della squadra, siamo battaglieri, cerchiamo di comandare il gioco ovunque giochiamo, contro Inter o Fiorentina. Oggi ci abbiamo provato, ma eravamo contro una grandissima squadra”, spiega il centrocampista ex Spal, che poi parla della sua difficoltà nel salto di categoria: “Mi sono scottato bene, all’inizio, per l’errore con la Roma e l’espulsione di Empoli. Ti vengono ad aggredire con un temperamento diverso, con un tempo differente, devi velocizzare pensiero e giocate”.

In conclusione un’analisi sulla gara con la Lazio e su quella mezz’ora iniziale in cui lo Spezia ha dato la sensazione di poter far male ai biancocelesti e che dovrà essere punto di ripartenza in vista della partita con la Sampdoria: “L’abbiamo preparata così, per essere aggressivi, recuperare la palla e comandare il gioco. Lo abbiamo fatto per sessanta minuti, poi dopo il secondo gol ci siamo abbassati un po’, perché loro ti mandano fuori giri. Se avessimo evitato il secondo gol avremmo potuto giocarcela fino alla fine”, conclude il centrocampista parlando alle televisioni.

