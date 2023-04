Focaccia da guinnes e Mezza Maratona, a Genova un weekend di eventi ma occhio alle modifiche alla viabilità

Genova. Weekend senza noia per il capoluogo ligure, protagonisti due eventi grandiosi e assai diversi fra loro. Oggi, sabato, è il giorno della focaccia da record, domani, domenica, sarà quello della Mezza Maratona di Genova. In entrambi i casi occhio alle modifiche previste per il traffico nel centro città, sia per i mezzi privati sia per quelli pubblici.

In occasione dell’arrivo in porto di Msc World Europa, la più grande nave della flotta croceristica, la compagnia ha sponsorizzato l’allestimento, a partire dalle 10 di oggi, in via XX Settembre – dall’angolo con via Ceccardi a piazza De Ferrari – la slerfa di focaccia più lunga del mondo. Per farlo ha chiamato a raccolta 14 fornai dell’associazione Panificatori genovesi che distribuiranno sui tavoli, uno in fila all’altro, migliaia di porzioni del cosiddetto “oro di Genova”. La focaccia sarà distribuita gratuitamente ai cittadini e turisti.

» leggi tutto su www.genova24.it