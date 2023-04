Folla in via XX per la focaccia più lunga del mondo, “spazzolata” in pochi minuti da migliaia di persone

Genova. Una cosa è certa: non ci sono stati sprechi alimentari. Sì perché la “focaccia più lunga del mondo” è stata letteralmente divorata da migliaia di genovesi e turisti in pochi minuti. Il capoluogo ligure si conferma nuovamente capitale mondiale della focaccia con l’evento che, questa mattina, ha animato le vie del centro.

Per qualche ora il tratto di strada fra via XX Settembre, tra l’angolo con via Ceccardi e piazza De Ferrari, è stato occupato da 352 metri di tavoli sui quali 14 panificatori genovesi hanno adagiato una tonnellata di “slerfe”.

