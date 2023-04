Gravissime disabilità, Regione introduce la soglia d’ingresso al contributo

Genova. Dopo avere sbloccato le liste della gravissima disabilità, Regione Liguria torna ad occuparsi delle persone con gravissima disabilità conformandosi a quanto previsto dal Piano Nazionale della Non Autosufficienza 2022-2024, introducendo la soglia d’accesso Isee per il contributo delle gravissime disabilità. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta.

Come per le altre misure, l’Isee da presentare sarà quello relativo alle prestazioni sociosanitarie: i limiti di soglia corrispondono a 50mila euro in caso di adulti e 65mila euro in caso di minore. Questo parametro coinvolgerà sia i nuovi richiedenti sia chi già oggi beneficia del fondo: in quest’ultimo caso, i beneficiari avranno a disposizione un periodo di 3 mesi prima dell’effettiva entrata in vigore del nuovo criterio, così che venga loro garantita l’erogazione del contributo fino alla fine di giugno.

