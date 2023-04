Il procuratore De Paolis ripercorre l’orrore delle stragi nazifasciste con gli studenti del Parentucelli-Arzelà

Nella sala conferenze dell’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana, si è svolto l’incontro delle classi quinte di ogni indirizzo (classico, scientifico, afm, turistico ed agrario) con Marco De Paolis, procuratore generale della Corte Militare d’Appello di Roma, noto per aver ripreso le indagini su centinaia di stragi nazifasciste commesse in Italia durante la Seconda guerra mondiale, culminate con la condanna all’ergastolo di sessanta criminali di guerra. Dopo la riapertura dell’Armadio della vergogna, i fascicoli furono inviati per competenza alle rispettive procure militari italiane e al Tribunale militare della Spezia ne toccò una buona fetta per competenza territoriale sulla Linea gotica, teatro della maggior parte delle stragi.

Il procuratore De Paolis ha ripercorso con gli studenti, anche con filmati storici, tutte le tappe che portarono alla liberazione dell’Italia dalle forze nazifasciste, illustrando le stragi compiute ai danni della popolazione civile, atroci crimini di guerra.

Al termine dell’incontro, al quale ha preso parte anche il dirigente scolastico Generoso Cardinale, studenti, professori e autorità presenti, tra cui il capitano dei carabinieri di Sarzana Luca Panfilo, hanno tributato un lungo applauso a De Paolis oltre a testimoniargli personale riconoscimento.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com