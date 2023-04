Il Verona resiste a Napoli e riduce il distacco dallo Spezia

Si riducono a tre i punti di distacco fra lo Spezia e il Verona, uscito indenne dalla trasferta del Maradona contro il Napoli capolista. La squadra di Spalletti, priva inizialmente di alcuni titolari in vista del ritorno di Champions, non è andata oltre una traversa di Osimhen a dieci minuti dalla fine mentre gli ospiti hanno addirittura rischiato di passare in vantaggio in contropiede nel recupero. Lo 0-0 finale consente così all’Hellas di portarsi a 23 punti in classifica mentre i padroni di casa salgono a 75 mantenendo quattordici punti di distacco dalla Lazio vittoriosa ieri al Picco.

Nel primo anticipo del sabato 1-1 a Bologna fra la squadra di Motta e il Milan.

