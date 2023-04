Ipertensione polmonare, a Savona un incontro con medici specialisti dell’Asl2

Savona. Medici specialisti dell’Asl2 savonese e del ponente ligure si sono incontrati giovedì 13 aprile nella Darsena di Savona, presso l’NH Hotel, per definire un percorso condiviso per i pazienti affetti da ipertensione polmonare, una condizione fisiopatologica che può comportare molteplici presentazioni cliniche e può essere associata a una varietà di malattie cardiovascolari e/o respiratorie, oltre che correlata a malattie più rare, con conseguenti difficoltà diagnostiche.

Dato che la gestione del paziente affetto da ipertensione polmonare è complessa, ne deriva la necessità di un approccio multidisciplinare, come confermato dalle più recenti linee guida della European Society of Cardiology e della European Respiratory Society. Cardiologi e pneumologi, in primis, sono le figure specialistiche coinvolte nel nuovo ambulatorio condiviso dell’ipertensione polmonare, strutturato e approvato secondo le indicazioni aziendali. Le due strutture mediche specialistiche dell’Asl2, uniranno le proprie conoscenze e professionalità per offrire una migliore gestione del paziente con sospetta ipertensione polmonare.

