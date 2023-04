“La Chirurgia del Sant’Andrea mi ha salvato la vita, non li ringrazierò mai abbastanza”

Avendo letto la testimonianza di Federica in cui parla della sua positiva esperienza con il reparto di Chirurgia del Sant’Andrea, vorrei anch’io dire che anche a me il dott. Feleppa e i suoi collaboratori hanno salvato la vita con un intervento per tumore all’intestino. Non li ringrazierò mai abbastanza, come non ringrazierò mai abbastanza le splendide infermiere Ornella e Vanessa dell’ambulatorio stomizzati. Quando qualcosa funziona bisogna farlo sapere, a volte andare lontano non serve. E ora sono in lista per un intervento di ricanalizzazione dell’intestino dopo otto cicli di chemioterapia: ottimo anche il lavoro del personale dell’Oncologia, che lavora con professionalità e dedizione.

Daniela

