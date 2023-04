La stagione di prosa del Civico chiude con più di 14mila spettatori

Due mostri sacri del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, in scena con Pour un oui ou pour un non, hanno chiuso questa settimana la stagione di prosa 2022-23 in abbonamento al Teatro civico della Spezia. Oltre 14mila gli spettatori della stagione, e si arriva a più di 26mila presenze considerando anche chi ha assistito agli spettacoli degli altri cartelloni del Civico ancora in corso. “I dati sulla partecipazione sono importanti e testimoniano il grande lavoro che è stato fatto per portare nomi di livello nazionale nel cartellone di questa stagione di prosa – osserva il sindaco Pierluigi Peracchini -. Abbiamo spaziato tra i diversi generi di spettacoli, creando una rassegna di eventi per tutti i gusti e le età: il pubblico ha risposto molto bene e questo ci riempie di orgoglio e sarà una forte motivazione a fare sempre meglio in futuro. In questa edizione abbiamo ampliato gli appuntamenti con gli artisti riuscendo a portare lo spettacolo anche fuori dal Teatro civico con l’iniziativa Foyer al Pin, che continueremo ad organizzare anche nei prossimi anni”.

“Si chiude una stagione in abbonamento davvero notevole, con sorprendenti risultati in termini di presenze e di gradimento del pubblico – sottolinea il direttore artistico del teatro, Alessandro Maggi -. Un cartellone di grandi spettacoli scelti con oculatezza nel panorama nazionale e non solo, che certifica come il Teatro civico della Spezia accolga qualità e grandi nomi nell’ambito di una costante valorizzazione di un luogo così importante per la città. Voglio sottolineare anche lo splendido risultato in termini di numeri e gradimento della stagione di Teatro ragazzi e la bella accoglienza dell’iniziativa Foyer, gli incontri tra artisti e il pubblico al Pin, che ha rappresentato un’ulteriore crescita di quel rapporto fra teatro e spettatori così prezioso per la divulgazione della cultura teatrale in una città già così sensibile come Spezia”.

