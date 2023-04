Lerici sport maschile verso il derby, le ragazze attendono Bogliasco

Stasera alle 19.30 alla Piscina comunale di Lavagna derby spezzino-apuano tra Lerici Sport e Marina di Carrara (tecnicamente padrona di casa), appaiate in vetta al Girone 2 della Serie B nazionale di pallanuoto maschile, che riparte dopo la pausa pasquale. La compagine lericina in questa 15ma giornata dovrà fare a meno del marcatore Riccardo Giusti e dell’attaccante Giacomo Telara, entrambi squalificati. All’andata alla “A. Mori” della Spezia finì 7 a 6 per Marina di Carrara.

Intanto il Lerici sport femminile si appresta ad affrontare la terza giornata del girone ligure della Serie B. L’impegno è per domani alle 15.00 alla “Cicci Rolla” di Lerici con il Bogliasco. Rientra Giorgia Fioriti, out invece il capitano Claudia Gianstefani: per lei dito rotto in allenamento.

