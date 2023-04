Lo sprone di Semplici: “C’è molto da salvare, tranne il risultato”

Un ko pesante per lo Spezia, che perde 3-0 contro la Lazio ma con in risultato decisamente bugiardo rispetto a quanto visto in campo. Di questo parere mister Leonardo Semplici, che in conferenza stampa, nonostante l’amarezza, cerca di trovare gli aspetti positivi della sfida delle Aquile: “Se uno guarda il risultato non c’è molto da salvare”, spiega Semplici, che poi analizza le cose migliori. “L’ho detto ai ragazzi, quando affronti una squadra di questo valore e che in questo momento è la più forte in Italia e crei presupposti per andare avanti, facendo molto possesso palla, giocando con personalità, devi portarti via forza e convinzione. Appena sbagli queste squadre ti puniscono” – prosegue -, “spiace perché l’interpretazione era stata da squadra di livello, perché l’avevamo preparata bene, provando a fare la gara e ci stavamo riuscendo. Purtroppo abbiamo trovato una squadra con un valore eccelso e ci hanno punito. Il risultato va oltre quanto visto in campo e dobbiamo prendere il buono fatto. Qualcosa va corretto, chiaramente, ma alla fine mi spiace di più di tutto per il rosso ad Ampadu, che mi sembra un po’ esagerato. Fa parte del gioco, io devo migliorare me in primis.e poi i ragazzi. Andiamo avanti, l’arbitro ha visto così. Queste partite di devono dare, non levare”.

Ed è proprio il rosso ad Ampadu la peggior notizia della serata. Un intervento onesto da parte del difensore gallese, punito oltremodo da un fiscalissimo Irrati, che non ha perdonato il giocatore estraendo il secondo giallo: “Forse potevo toglierlo prima, può essere”, spiega Semplici. “Nel dopo siamo tutti più bravi a dire se si sbaglia o si fa bene. Fa parte del gioco, ma penso che ci fosse tutto fuorché l’espulsione. L’arbitro ha giudicato così, spiace, domenica affrontiamo la Sampdoria, squadra di valore, e già abbiamo diversi assenti, gli squalificati non ci volevano perché possono pesare. Ma non mi piango addosso, nonostante il risultato stasera si sono viste cose buone”.

