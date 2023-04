Luicio Sardi presenta la lista in appoggio a Ivan Bracco: « Bisogna rilanciare la città»

Imperia. Presentata la lista di Alleanza Verdi di Sinistra che appoggia il candidato Ivan Bracco alle prossime elezioni comunale il 14 e 15 maggio. «La lista- spiega Luci Sardi- è composta da personalità, personaggi e cittadini che esprimono il nostro profilo politico, quello della sinistra, dei diritti, dei diritti sociale e dell’ambiente. La sintesi del profilo politico della lista che vogliamo rappresentare è una lista di sinistra ambientalista che è un prgetto per la città che lo porta l’espeirenza dei candidati con il loro ruolo nella città. Sono persone che vivono in ciattà e possono dare forza al nostro progetto. Bisogna rilanciare una città che è in declino sopratutto per i giovani , è una città che non offre prospettive che non ha futuro. Tutto il lavoro di facciata dell’attuale amminsitrazione non da risposta a questo tipo di esigenza non risponde ai servizi ai cittaidni e soprattutto alle giovane generazione. C’è un modello smarrito che noi vogliamo rilanciare»

