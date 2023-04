Incidente in mattinata in via Chiose a Moconesi, in Fontanabuona. Un’auto uscendo da un box avrebbe investito una bicicletta. Al manubrio un uomo classe 1974 che ha riportato politraumi agli arti. Intervento del 118 con l’automedica Tango-1 e la Croce Rossa di Gattorna. Il paziente è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto per chiarire la dinamica ed accertare le responsabilità, i carabinieri di Gattorna.

