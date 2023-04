Ponzanelli: “Nelle mie liste persone straordinarie che hanno scelto di mettersi in gioco”

Sono stati presentati oggi alla cittadinanza i 32 candidati delle liste civiche di Cristina Ponzanelli, Cristina Ponzanelli Sindaco e Sarzana Civica. “Persone straordinarie – ha Ponzanelli, presentandole una ad una – che hanno scelto di mettersi in gioco con le proprie storie, la propria esperienza e la propria passione per Sarzana, oltre qualsiasi partito o differenza politica. In questi giorni qualche politico decotto ci ha raccontato le sue ricette per risolvere i problemi che prima ha creato, e poi è stato incapace di risolvere in 50 anni al potere, ma noi guardiamo oltre. Guardiamo alle nostre idee, a quanto di straordinario abbiamo fatto in cinque anni e che dobbiamo portare a termine e ancora migliorare, a tutto ciò che abbiamo in mente per questa Città che è finalmente ambiziosa, è orgogliosa di se stessa e capace di costruire un grande futuro.”

La prima lista, Cristina Ponzanelli Sindaco, porta il suo nome e il simbolo è contornato da una corda che rappresenta tutti i colori e le energie della Città, unite oltre ogni differenza e partito intorno a Cristina Ponzanelli. La seconda lista, Sarzana Civica, ha nel suo simbolo un cuore che rappresenta l’amore e la passione per Sarzana, oltre ogni partito e ogni differenza.

