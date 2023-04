Portofino: escursionista cade, trasportata in elicottero al San Martino

Poco dopo le 14 una genovese di 69 anni in gita con una comitiva nel parco regionale di Portofino, è caduta in località Bocche procurandosi un trauma facciale e uno ad una gamba. Scattato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Rapallo, i Volontari del soccorso di Ruta, la Croce Verde di Camogli e il Soccorso alpino. Da Genova è partito l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che, giunto sul posto, ha “verricellato” l’infortunata a bordo, trasportandola poi al pronto soccorso del San Martino in codice giallo.

