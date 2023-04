Sono già una decina le persone coinvolte negli scontri pre Spezia-Lazio identificate dalla Digos. La via ora è quella del deferimento sia penale, sia amministrativo, quest’ultimo comportante il Daspo, che vieta l’accesso ai luoghi ove si svolgono attività sportive per un determinato lasso di tempo. Prosegue intanto il lavoro degli inquirenti finalizzato a nuove identificazioni e conseguenti provvedimenti, un’indagine che tra le immagini a disposizione ha anche quelle diffuse in rete.

Sarebbe inoltre in qualche modo legato alla partita anche un’episodio di violenza che si sarebbe verificato stanotte, quando, si apprende, un ristretta comitiva di ragazzi arrivati in auto da Roma e rimasti in città in serata, sarebbe stata aggredita da un gruppo di giovani del posto. Nello scontro uno dei ragazzi laziali ha riportato ferite alla testa: portato dalla Pa spezzina al pronto soccorso, è stato qui medicato e gli sono stati applicati alcuni punti di sutura per le ferite riportate. Al momento per questi fatti non risultano essere state presentate denunce alle autorità.

L’articolo Primi identificati per gli scontri pre partita, inquirenti proseguono vaglio delle immagini proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com