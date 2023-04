“Progetto del Carlo Alberto come il Masterplan banalizza la Palmaria rendendola luogo da consumare e non da vivere”

“La manifestazione ha avuto un’ottima riuscita, andremo avanti”. Così Gabriella Reboa dell’Associazione Posidonia che oggi, insieme a Legambiente, Palmaria Si Masterplan no, Gruppo Frastaglio e altre realtà ambientali ha promosso la mobilitazione sulla Palmaria per dire “no” allo stabilimento del Carlo Alberto che, proprio oggi, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri forestali. Circa 270 le persone che sono arrivate alla Palmaria per protestare pacificamente, mentre a Porto Venere si è tenuto un flash mob con Gest-Azione e Teatro iniziatico.

“Ci è stato detto – si legge in una nota di Posidonia – che non possiamo ficcare il naso su quello che un privato vuole fare a casa sua. Non è del tutto vero, perché questa è sì un’area privata ma inserita in un Parco Naturale Regionale, in un Sito Unesco, in una Zona speciale di conservazione e confinante con un’Area di Tutela Marina. Abbiamo tutto il diritto di verificare che siano rispettate le normative che tutelano questo luogo. E soprattutto come cittadini abbiamo tutto il diritto di esprimerci sugli interventi che andranno a modificare un’area pubblica demaniale, quale la scogliera. Il Piano Urbanistico Comunale tuttora vigente e il Piano del Parco prevedono per quest’area un intervento più leggero, cioè recuperare il manufatto esistente, collocarvi servizi e attrezzature per la balneazione, ma garantendo la fruizione pubblica e libera e consentendo l’accesso a tutta l’area, scogliera, spiaggia, zona boscata e rocciosa. Quindi bene il recupero del manufatto, bene la messa in sicurezza della parete rocciosa ma non il rimanente progetto che confligge con le normative di cui sopra”.

