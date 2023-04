Roverino, inaugurati i nuovi campi di petanque

Ventimiglia. Oggi, sabato 15 aprile presso la Bocciofila di Roverino , il Presidente Massimo Ambesi e tutto il Consiglio Direttivo hanno inaugurato i nuovi campi di petanque , realizzati con l’impegno ed il contributo di tanti soci e amici del sodalizio di Roverino. I dieci campi da petanque sono immersi nel verde e tra le opere del Maestro Romano D’Orsi , da sempre socio e amico della Bocciofila Roverino, i terreni subito disponibili per i Soci sono stati inaugurati con una gara non competitiva . I terreni utilizzabili per la specialità petanque sono stati intitolati a Vittorio Brogna Socio Onorario recentemente scomparso che per molti anni ha frequentato il club contribuendo attivamente all’attività agonista e sociale della Bocciofila più antica della città di confine.

