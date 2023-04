Sampdoria Academy: il portiere Nicholas Scardigno (classe 2006) convocato nella nazionale azzurra Under 17

Genova. Proseguono le soddisfazioni in azzurro per l’Academy della Sampdoria. Il portiere (classe 2006) Nicholas Scardigno farà infatti parte dei 22 giovani talenti convocati dal tecnico dell’Italia Under 17 Bernardo Corradi per il raduno di preparazione alla fase finale dell’Europeo di categoria, in programma da lunedì 17 a mercoledì 19 aprile presso il “Villaggio Azzurro” di Novarello a Granozzo con Monticello (Novara).

Di seguito il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, trasmessoci dall’Ufficio Stampa U.C.Sampdoria

Primavera (all. Felice Tufano)

Campionato, 27.a giornata: Sampdoria-Empoli (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

U18 (all. Antonio Rizzolo)

Campionato, 26.a giornata: Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 15.00, campo sportivo “Ricci” di Sassuolo, Modena)

U17 (all. Erminio Russo)

Campionato, 25.a giornata: Pisa-Sampdoria (domenica ore 15.00, campo sportivo “Rendini” di Cascina, Pisa)

U16 (all. Matteo Pastorino)

Campionato, 18.a giornata: Sampdoria-Torino (domenica ore 15.00, campo sportivo “Ligorna” di Genova)

U15 (all. Marco Ferri)

Campionato, 18.a giornata: Sampdoria-Torino (domenica ore 11.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)

U14 (all. Alessio Ambrosi)

Amichevole: Sampdoria-Inter (sabato ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)

U13 (all. Roberto Leone)

Amichevole: Sampdoria-Inter (sabato ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

U12 (all. Enrico Pulitanò)

Campionato, 7.a giornata: Sampdoria-Baiardo (domenica ore 14.00, campo sportivo “Villa Gavotti” di Genova)

U11 (all. Enrico Capurro – Danilo Tranchida)

Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Sestrese (sabato ore 10.00, campo sportivo “Sciorba Stadium” di Genova)

Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Arenzano (sabato ore 11.30, campo sportivo “Sciorba Stadium” di Genova)

Amichevole: Sampdoria-Tarros Sarzanese (domenica ore 19.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)

U10 (all. Alessio Maniscalco)

Campionato, 7.a giornata: Sestrese-Sampdoria (domenica ore 10.00, campo sportivo “Ex Corderia” di Genova)

U9 (all. Damiano Della Putta)

Campionato, 7.a giornata: Bogliasco-Sampdoria (sabato ore 17.00, campo sportivo “Emiliani” di Genova)

Amichevole: Sampdoria-Tarros Sarzanese (domenica ore 18.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)

U8 (all. Angelo Picardo)

Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Internazionale Genova (sabato ore 11.00, campo sportivo “Sciorba Stadium” a 5 di Genova)

Amichevole: Sampdoria-Tarros Sarzanese (domenica ore 18.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)

Primavera Femminile (all. Davide Zitta)

Campionato, 18.a giornata: Sampdoria-ChievoVerona (domenica ore 15.00, campo sportivo “Boero” di Genova)

U17 Femminile (all. Fabio Barabino)

Campionato Fase Interregionale, 8.a giornata: Sampdoria-Genoa (sabato ore 17.00, campo sportivo “Boero” di Genova)

U15 Femminile (all. Marco Marzi)

Campionato Fase Interregionale, 9.a giornata: Torino-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Boule” di Torino)

U12 Femminile (all. Stefano Piazzi)

Campionato, 8.a giornata: Sestri Levante-Sampdoria (sabato ore 10.30, campo sportivo “Sivori Bis” di Sestri Levante)

Campionato, 7.a giornata: Sampdoria-Genova Calcio (domenica ore 14.00, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)

U10 Femminile (all. Antonino Abramo)

Campionato, 7.a giornata: Campomorone-Sampdoria (sabato ore 14.00, campo sportivo “Begato 9 B” di Genova)

U8 Femminile (all. Monica Servetto)

Campionato, 7.a giornata: Baiardo U10-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Lekados Arena” di Genova)