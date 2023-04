Sampdoria, Edoardo Garrone ribadisce: “Disposti a partecipare al salvataggio del club”

Il nome della famiglia Garrone, e in particolare di Edoardo Garrone, ricorre spesso nei discorsi cittadini sull’attuale condizione della Sampdoria. E spesso, se non sempre, in termini negativi. In molti infatti puntano il dito contro l’ex numero uno blucerchiato per aver ceduto a Massimo Ferrero il club.

La famiglia Garrone- Mondini ha da poco diffuso una nuova nota stampa in cui ribadisce quanto espresso in una lunga lettera aperta datata 23 gennaio. “Di fronte ai continui tentativi di accostare la figura di Edoardo Garrone alle vicende societarie della Sampdoria messi in atto in questi giorni da parte di vari soggetti, vogliamo ricordare la nota stampa che chiariva infatti sia le condizioni – che ad oggi risultano ancora le medesime – per un eventuale impegno da parte della Famiglia Garrone Mondini nel salvataggio della Sampdoria all’interno di un pool di investitori sia il ruolo avuto da Edoardo Garrone nei tentativi di Gianluca Vialli di acquistare la Società dall’attuale proprietà“.

» leggi tutto su www.genova24.it