Sampdoria Primavera: con l’Empoli servono punti

Genova. La vittoria di mercoledì scorso (in trasferta con l’Udinese), che sembrava potesse far tirare un sospiro di sollievo ai ragazzi di Tufano, alla luce degli anticipi odierni della 27° giornata del Campionato Primavera 1 (Inter che è va a vincere a Frosinone, Milan che batte il Torino e Cagliari che pareggia a Sassuolo), in effetti, col senno del poi, porta alla considerazione che si sia trattato di tre punti vitali.

Prima di affrontare l’Empoli (domenica ore 15.00, campo sportivo ‘Tre Campanili’ di Bogliasco), la Samp sarà peraltro a conoscenza anche dello scontro diretto tra Verona ed Atalanta e di cosa avrà fatto il Napoli, in quel di Udine, comunque – conoscendo Tufano – il mister non si farà condizionare dai risultati delle avversarie, puntando in ogni modo al ‘bottino pieno’… Poi – come ogni mister scafato – se sarà il caso saprà accontentarsi dell’uovo, piuttosto di una ipotetica gallina…

