Sarri sorride: “Al Picco non sono molto cordiali, ma giocare qui mi piace”

È un Maurizio Sarri sorridente quello che si presenta in sala stampa al Picco dopo il successo sullo Spezia. “Una simpatia per le Aquile? Dietro la panchina ospiti non sono molto cordiali, è sempre impegnativo arrivare al novantesimo. Ma giocare qui mi è sempre piaciuto. È un ambiente tosto, bello, caldo, mi fa piacere e ci sono sempre venuto volentieri. Ci sono tre metri in meno di larghezza, sembra poco ma sono tanti metri quadri in meno. C’è la sensazione che ti saltino addosso dopo ogni stop, è difficile giocare qui. A Empoli una volta facemmo 2-2 forse, me le ricordo quasi tutte (ride, ndr)”, spiega Sarri, che poi analizza il momento dei biancocelesti: “Continuare a migliorare è l’obiettivo. In questo momento difetti enormi non ne abbiamo più e si è visto, due mesi fa non ero contento della continuità ma paragonata all’anno scorso era un netto miglioramento. Sono passi avanti, la gestione delle partite con più solidità mentale mi sembra stia venendo fuori. Ormai siamo in ballo e dobbiamo ballare, la testa è sull’obiettivo, quello di entrare nelle top 4. C’è la possibilità di farlo, la considero un’impresa perché ci sono sette squadre con più fatturato di noi e con monti stipendi più alti. La classifica ci dice che è fattibile e ci proviamo. Sono tornato a divertirmi io durante gli allenamenti e lo trasmetto probabilmente. Devo ringraziare io il gruppo”, conclude.

L’articolo Semplici: “Gli episodi arbitrali non li giudico, ma il rosso ad Ampadu…” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com