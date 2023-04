Semplici: “Gli episodi arbitrali non li giudico, ma il rosso ad Ampadu…”

Leonardo Semplici analizza con amarezza il ko di questa sera contro la Lazio. “Abbiamo fatto un gran primo tempo, fino all’episodio del rigore meritavamo noi e questo mi fa ben sperare per il prosieguo della stagione”, spiega. “Se giochiamo così con squadre del nostro livello, potremmo fare buoni risultati. Abbiamo trovato la miglior formazione del momento, il risultato è stato un po’ troppo pesante ma noi dobbiamo continuare a lavorare. I numeri non contano, loro hanno segnato tre gol e quindi siamo qui a leccarci le ferite: ci dispiace, c’è stato qualche errore di troppo ma fa parte della crescita della squadra. Mi auguro che questa partita ci serva per quanto fatto vedere per 60-70 minuti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com