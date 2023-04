Stankovic pensa al Lecce: “La Sampdoria merita belle prestazioni”

“Il nostro obbligo è trovare il modo di andare avanti. Con la Cremonese è stata una bella botta, una batosta Era una partita che controllavamo, non dava l’impressione di poter finire in quel modo ma è andata così e ci ha lasciato senza fiato. Il nostro obbligo da qui alla fine è fare belle prestazioni per la Sampdoria, la Sampdoria se lo merita. Non vedo altra via”.

Con queste parole mister Dejan Stankovic ha presentato ai microfoni del club la trasferta di domani contro il Lecce. Fischio di inizio alle ore 12:30. Difficile pensare a una rimonta salvezza, ma importante, come sottolineato dal mister, dare risposte ai tifosi. Di fronte, una formazione che viene da sei sconfitte consecutive.

