Genova. Un tamponamento tra quattro autovetture, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone a bordo, si è verificato dopo le 17 di questo sabato 15 aprile sulla strada Aldo Moro, la sopraelevata.

L’incidente ha provocato lunghe code, anche tenendo conto del normale traffico in una giornata in cui molti turisti sono arrivati a Genova e in particolare nella zona dell’acquario e poi sono ripartiti verso il nodo autostradale proprio nel pomeriggio.

