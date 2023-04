Tarros ospita Prato: 40 minuti per terminare un’attesa lunga 41 anni

A spiegare quanto sia alta per lo Spezia Tarros la posta in palio basta dire che qui la serie B manca dal 1982. Un’attesa lunga 41 anni ed una partita, quella di domenica 16 aprile contro la Pallacanestro Prato Dragons, che è il crocevia tra la realizzazione di un sogno e il prolungamento del limbo dell’incertezza, con inevitabile pensiero funesto alla lotteria dei playoff.

Se, infatti, i bianconeri riusciranno ad avere la meglio sui toscani la promozione in serie B sarà matematica, con un turno di anticipo rispetto alla fine della regular season; in caso contrario ci si giocherà tutto la settimana successiva contro Arezzo.

L’attesa è particolarmente trepidante per il patron bianconero Danilo Caluri, dal 1995 quasi ininterrottamente alla guida del club, che guardando alla partita afferma: “Servono concentrazione, determinazione e un’ottima difesa. Non dobbiamo sbagliare in difesa, le marcature devono essere pressanti ed ognuno deve aiutare i compagni. Dobbiamo giocare di squadra come sappiamo fare”.

Sicuramente servirà tutta un’altra Tarros rispetto a quella vista ad Agliana.

“L’approccio alla gara dovrà essere completamente diverso – sottolinea coach Scocchera – Non faremo lo stesso errore della scorsa settimana, sappiamo quanto la partita di domenica sia importante e quanto potrebbe valere. I ragazzi stanno bene, sono carichi e concentrati”.

