Varazze, nuovo regolamento per accedere agli atti amministrativi: sbotta il consigliere di opposizione Giacomo Robello

Varazze. “Pur di rallentarci e ostacolarci nella nostra unica e lecita azione, evidentemente sempre più scomoda, di studio e approfondimento dei problemi della città attraverso la richiesta di accesso agli atti, la maggioranza ha ufficializzato con voto a maggioranza (tutta l’opposizione con ben 7 consiglieri ha votato contro) un regolamento ad hoc nel quale viene stabilito che, ad esempio se chiediamo gli atti di un progetto con 25 documenti (tra tavole e allegati) potremmo ricevere tali documenti a… 6 mesi di distanza”. Torna sulla questione del nuovo regolamento per l’accesso agli atti amministrativi, il consigliere di Varazze Domani, Giacomo Robello, interpretando il sentimento di tutta l’opposizione.

“Come ho detto ironicamente, ma tristemente, in consiglio durante un mio intervento, in caso di accesso agli atti per un progetto importante ê probabile vedere il progetto concluso dal vivo all’inaugurazione piuttosto che sulla carta” spiega.

