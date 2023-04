“Votare Giorgi per salvare l’ospedale San Bartolomeo”

Quello della sanità sarà un tema portante del prossimo mese di campagna elettorale per M5S e Sinistra per Sarzana che dando seguito a quanto fatto negli ultimi anni in Consiglio comunale dalla candidata sindaco Federica Giorgi e dal capolista della civica Valter Chiappini, oggi si dicono pronti anche ad “occupare a oltranza il San Bartolomeo se sarà necessario per preservare i servizi sanitari pubblici e il futuro della struttura”.

“Sentiamo di essere la vera alternativa per Sarzana – sottolinea Giorgi – siamo una garanzia . Evidentemente ho lavorato bene perché anche Guccinelli sta tirando fuori tutti temi che ho presentato al Consiglio comunale in questi anni dove ho fatto un’opposizione costruttiva e ho avuto il maggior numero di mozioni e ordini del giorno approvati. La nostra coalizione è una garanzia per i cittadini perché abbiamo dimostrato cosa possiamo fare e questo ci viene riconosciuto”.

“Cerchiamo consenso fra chi non è più andato a votare – aggiunge Chiappini – vogliamo partecipare e controllare ciò che farà l’amministrazione perché la Regione non può continuare a fare ciò che vuole con la nostra città. Sinistra divisa a queste elezioni? Probabilmente la sinistra si dice e non si fa perché comunque nel passato nessuno ha portavo avanti veramente concetti tali. Noi siamo la sinistra, qualcun altro invece occupa spazi per mettere insieme coalizione che occupi le liste ma non il territorio. Va bene tutto tranne che questo centrodestra”.

