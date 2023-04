Albenga, Distilo: “In via Einaudi strada dissestata, l’amministrazione vuole creare turismo outdoor al mare?”

Albenga. “Questa mattina sono stato contattato da un grande gruppo di cittadini per fare un sopralluogo al fondo di via Einaudi (Vadino) al fine di verificare lo stato della strada. Devo dire che a circa un mese dall’ apertura della stagione balneare la situazione si commenta da sola”. A dirlo il consigliere comunale ad Albenga Diego Distilo.

“I parcheggi pubblici sono posizionati su delle vere e proprie montagnette così come quelli a pagamento. Forse l’amministrazione – ironizza Distilo – lascia in questo stato di degrado quella strada per creare il nuovo turismo outdoor al mare?”

» leggi tutto su www.ivg.it