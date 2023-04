Calcio, Albenga. Scarrone e Moi due pilastri della difesa: “Importante vincere contro un Canaletto tutt’altro che rinunciatario”

Albenga. Al termine della gara vinta 4-1 contro il Canaletto, l’attesa per l’esito di Lavagnese-Rapallo era molto alta, soprattutto se si pensa a quanto i ruentini se la siano giocata fino in fondo. Tuttavia il gol nel finale di Magonara ha rimandato la festa ad Arenzano, dove gli uomini di Pietro Buttu dovranno vincere per garantirsi aritmeticamente la Serie D. L’ambiente appare assolutamente compatto, così come una difesa sempre più ordinata e dalla grande duttilità. Nel post partita, proprio in ragione di ciò, ecco arrivare in sala stampa Tommaso Scarrone e Mirko Moi.

» leggi tutto su www.ivg.it