Calcio, il carcarese Luca Castiglia festeggia la promozione in Serie C con l’Arezzo

Una domenica ricordare per Luca Castiglia. Il calciatore di Carcare ha con i colori dell’Arezzo vinto il Girone “E” della Serie D conquistando così la promozione in Serie C. Festa anche in casa Carcarese, visto che è il presidente onorario insieme alla cantante Annalisa Scarrone della squadra biancorossa. La vittoria 3 a 1 contro la Pianese, decisiva per il successo, ha visto la firma di Castiglia, autore del terzo goal.

Castiglia, centrocampista classe 1989, ha iniziato il suo percorso nel calcio nella squadra del suo paese, per poi passare nel settore giovanile del Torino e in quello della Juventus. Proprio con i bianconeri, ha messo nel suo palmarès personale la vittoria del Torneo di Viareggio e di un Campionato Primavera. Il 27 gennaio 2008, la gioia dell’esordio in Serie A con la Vecchia Signora contro il Livorno.

