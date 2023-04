Camogli: celebrati i primi attivissimi vent’anni dell’Ochin

Dall’ufficio stampa dell’Ochin riceviamo e pubblichiamo

I suoi primi vent’anni l’Ochin li ha festeggiati con un pomeriggio di racconti, musica e poesia. Nel ridotto del Teatro Sociale un pubblico numeroso e attentissimo ha ascoltato la storia di questo gruppo di amici che oggi conta circa sessanta associati e che sin dalla sua fondazione è stato impegnato su un doppio fronte: la promozione di eventi culturali e le iniziative sociali, all’insegna di uno speciale spirito di generosità che è tipico, in particolare, di chi va per mare. Come i gabbiani, da cui l’associazione prende il nome in dialetto genovese, come il comandante di navi Antonio Leverone, che nel 2003 volle fondare, insieme alla moglie Diddi Foglietta, questa realtà, perché anche Camogli si animasse di cultura e di solidarietà.

