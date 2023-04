A Camogli primi “segnali” della Sagra del pesce. Sulla spiaggia ha preso avvio la costruzione del primo dei due falò che animeranno la sera del 13 maggio, festa di San Fortunato e vigilia della Sagra di domenica 14. Come è tradizione, anche per questa 71ª edizione non trapelano informazioni sulla forma che avranno. I falò dei quartieri Porto e Pineto sono costruiti a cura dell’Associazione Culturale “San Fortunato”.

Foto di Consuelo Pallavicini

