Ceriale 2023, Mazzone replica a Nervo: “Noi civici al 100%, con loro esponenti del centrodestra”

Ceriale. “A differenza di quanto affermato dal candidato sindaco Piercarlo Nervo, CerialeSi è una Lista Civica al cento per cento. Ovviamente ciascuno dei suoi membri ha un proprio orientamento politico e ideologico, ma come gruppo non abbiamo appoggi da parte di nessun partito. La Lista di Nervo, invece, ha tra le sue fila un candidato consigliere (che tutti sappiamo essere il reale candidato sindaco) che è esponente di un partito di quella stessa maggioranza di centrodestra che oggi amministra la Regione e, a detta dello stesso Nervo, è responsabile del ‘disastro della sanità’. Sorprendono, quindi, le affermazioni di Nervo, che evidentemente ricorda l’appartenenza politica solo in base alla convenienza”.

“Per quanto riguarda il Pronto Soccorso di Albenga – aggiunge Antonello Mazzone –, ricordo a Nervo che i Sindaci non hanno competenze in ambito sanitario, se non altro a livello di Sistema sanitario regionale. Quindi il Candidato Sindaco Piercarlo Nervo non si occupi di sanità, argomento che non conosce, e non dica cose a sproposito”.

» leggi tutto su www.ivg.it