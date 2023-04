Ciclista ferito tra Rocchetta Vara e Suvero, trasferito in codice rosso al San Martino

Un ciclista ucraino di 40 anni è caduto rovinosamente in strada sulla provinciale tra Rocchetta Vara e Suvero. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 la Pubblica assistenza di Zignago e i Carabinieri. L’uomo ha riportato diverse ferite e per lui è stato disposto il trasporto in codice rosso al San Martino di Genova. Stando a quanto si apprende l’uomo era atteso dalla famiglia e avrebbe avuto l’incidente poche centinaia di metri dall’arrivo. Sul posto è arrivato l’elicottero Drago che è stato fatto atterrare in un campo sportivo nelle vicinanze, nei pressi della struttura del Cuccaro.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/ALvRN1YMclk” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com