Il vescovo Palletti amministra i sacramenti dell’Iniziazione cristiana

Il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha conferito i sacramenti dell’iniziazione cristiana ad alcuni catecumeni, appartenenti ad altrettante comunità parrocchiali: Nostra Signora della Neve di viale Garibaldi alla Spezia, Santa Caterina di Bonassola, Nostra Signora del Carmine a Sarzana e San Bartolomeo apostolo a Pitelli. L’appuntamento è per la messa che il vescovo, per l’occasione, celebra oggi pomeriggio alle 17 nella cattedrale spezzina di Cristo Re. Come sempre, i sacramenti che saranno conferiti ai catecumeni sono il Battesimo, l’Eucaristia (prima Comunione) e la Cresima. Saranno presenti i rispettivi parroci, i familiari e rappresentanze delle parrocchie di cui si è detto. Le persone interessate sono persone adulte che in precedenza, per diverse ragioni, non avevano potuto ricevere i sacramenti cristiani, e che in presenza del vescovo erano state iscritte nell’apposito registro dei catecumeni all’inizio del tempo di Quaresima. Nel frattempo, sotto la guida dei loro parroci e dei loro educatori, hanno portatoa termine la preparazione spirituale e catechistica, ed oggi, come si è detto, si conclude il loro cammino. Al termine del rito, saranno festeggiati da tutte le persone presenti. Alcuni altri avevano ricevuto i sacramenti nella Veglia pasquale. Si rinnova così, in un contesto diverso dal passato, l’antica tradizione della Chiesa che prevedeva il Battesimo per le persone adulte in occasione della Pasqua.

