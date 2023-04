Da Matteo Brugnoli, presidente della sezione Anpi di Lavagna e Valli Aveto, Sturla, Graveglia

Quest’anno ricorrono gli ottant’anni dall’inizio della Resistenza al nazi-fascismo, evento che viene ricordato anche nella copertina della tessera 2023, vi invitiamo perciò a rinnovare l’iscrizione per chi non lo avesse ancora fatto.

Sarebbe bello ed importante che ciascuno di voi portasse una persona nuova ad iscriversi, soprattutto se giovane, mai come oggi c’è bisogno di esserci.

