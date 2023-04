Le “storie parallele” di Francesco e Domenico, fermento per la chiesa

Storie parallele, peraltro a lungo intrecciate nella vita della chiesa. Sono quelle di san Francesco e di san Domenico, richiamate nei giorni scorsi Sarzana, proprio nella dimensione comune, nel corso del convegno sul tema “E’ tradizione che andando scalzi …”, promosso dal centro di cultura e formazione “Niccolò V” in apertura delle celebrazioni dei centenari francescani (2023 – 2026). A tracciare il profilo che accomuna le due grandi esperienze ecclesiali del secondo medioevo è stata la “lectio magistralis” di Marco Giuseppe Rainini, professore associato di Storia del Cristianesimo e delle Chiese all’Università cattolica di Milano. E se non c’è a ben vedere alcuna prova che i due santi fondatori si siano incontrati proprio a Sarzana, come invece vuole la tradizione popolare richiamata dall’epigrafe scritta giusto un secolo fa da Corrado Martinetti e collocata nella stele detta della Croce, non è affatto improbabile, come sottolineato da Rainini, che l’incontro sia comunque avvenuto nei primi anni Venti del Duecento. Anche perché tra chi sostenne l’approvazione di entrambe le regole fu una persona importante nella Chiesa di allora: il cardinale Ugo da Ostia, il quale, divenuto Papa Gregorio IX, canonizzò poi entrambi nel corso del suo pontificato. Il convegno, aperto da una introduzione del presidente del “Niccolò V” Egidio Banti, si è soffermato a lungo anche sulle presenze francescane e domenicane a Sarzana: nell’antica città vescovile erede di Luni ebbero sedi, nel tempo, tutte le famiglie francescane, dai minori osservanti ai conventuali, dai cappuccini alle clarisse (tuttora presenti nel monastero di monte D’Armolo). Le relazioni di monsignor Paolo Cabano, direttore dell’archivio storico diocesano, e dell’architetto Roberto Ghelfi hanno anzi fatto emergere elementi nuovi delle vicende legate ai due ordini. Il centro “Niccolò V” proseguirà nei prossimi mesi ed anni a studiare questi temi, che “mostrano una volta di più – ha detto Banti – gli aspetti spirituali e religiosi delle radici popolari locali”. Tra i presenti, oltre al sindaco Cristina Ponzanelli, anche monsignor Piero Barbieri, don Franco Pagano e il superiore francescano di Gaggiola padre Gianluigi Ameglio.

