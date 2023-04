Lutto nell’associazione “Amici di padre Damarco”, addio a Giorgio Pelliti

Un grave lutto ha colpito l’associazione “Amici di padre Damarco” per la morte, avvenuta a Pisa all’età di ottant’anni, di Giorgio Pelliti. Pelliti è stato tra i più attivi sostenitori delle attività di solidarietà promosse a Sarzana e in Val di Magra. In particolare, aveva collaborato con la comunità di Sant’Egidio per organizzare, come avvenuto, l’arrivo ad Ortonovo di due giovani coniugi siriani, giunti in Italia attraverso i “corridoi umanitari”. I funerali sono fissati per oggi alle 15.30, a Pisa, nella chiesa del cimitero nuovo. Alla moglie Gabriella e ai figli le condoglianze.

