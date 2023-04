Mareggiata danneggia una tubazione, liquami in mare a Monterosso. Il sindaco: “Situazione sotto controllo”

“Liquami maleodoranti che fuoriescono dal Mesco”. Così un cittadino a Monterosso ha segnalato una condizione che nel mare delle Cinque Terre si sta presentando da qualche giorno. La denuncia è partita dai social network. Il fatto è noto all’amministrazione comunale del borgo che ha assicurato un monitoraggio serrato e ha attivato Acam per tutte le verifiche del caso.

A fare il punto è il primo cittadino del borgo rivierasco Emanuele Moggia: “La fuoriuscita di liquami è dovuta al danneggiamento di un tubo causato dall’ultima mareggiata, in alternativa avrebbe scaricato al largo fuori da Punta Mesco. Al momento i lavori di ripristino non sono potuti partire a causa delle condizioni del mare. Sono stati fatti due sopralluoghi, l’ultimo è proprio di oggi e condotto da Acam. Il mare di questi giorni è stato stato troppo agitato e certamente non si possono condurre dei lavori se rappresentano un rischio per chi deve operare. A seguito dell’ultima verifica, se domani ci saranno le condizioni ideali, la situazione tornerà alla normalità. Ribadisco, ancora una volta, che è tutto assolutamente sotto controllo e l’impianto di depurazione, a norma e perfettamente funzionante, non è mai andato in sofferenza e il bypass non si è dovuto attivare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com