Mezza di Genova, doppietta kenyana: le classifiche complete delle gare

Genova. Si è corso veloce, alla 17esima edizione della Mezza di Genova. Molto veloce, soprattutto al femminile. Non sono caduti i record della corsa, ma il tempo di Dorine Jerop Murkomen, la kenyana della Run2gether che si è aggiudicata la gara in 1h12’12” è di grande valore.

Atleta ben diversa da quella trionfatrice all’ultima Torino City Marathon in 2h32’37”, la 25enne kenyana ha fatto un deciso salto in avanti migliorandosi di qualcosa come 8 minuti. Con la sua prestazione la Murkomen è giunta ottava assoluta, seguita a debita distanza da Carla Primo (Asd Borgaretto 75) in 1h20’03” e da Mina El Kannoussi (Atl.Saluzzo) in 1h25’47”.

