Da Stefano Deliperi, Gruppo d’intervento Giuridico

Palmaria, sequestrato il cantiere per la nuova struttura balneare. Ora la procedura deve iniziare daccapo. I Carabinieri Forestale hanno posto sotto sequestro penale (15 aprile 2023) il cantiere avviato sull’Isola di Palmaria nell’area ex cava Carlo Alberto per la realizzazione di un centro turistico balneare.

» leggi tutto su www.levantenews.it