Portofino: sanità del futuro, grazie a telemedicina e spoke sociosanitario

Dopo avere ottenuto la gestione diretta di parcheggi e porto (un modello che diversi Comuni vorrebbero imitare), Portofino, grazie ai cospicui proventi che ne derivano, punta a servizi che migliorino la qualità della vita di residenti ed eventualmente degli ospiti. L’amministrazine guidata da Matteo Viacava, infatti, sta creando un “spoke sociosanitario” che, collegato a un “hub” centrale, grazie alla telemedicina, fornirà esami e servizi sanitari di prim’ordine senza spostarsi dal Borgo. Portofino sarà un passo avanti rispetto agli altri Comuni.

I lavori per adibire i locali al nuovo servizio sono annunciati da due “determine” pubblicate sull’albo pretorio che affidano al geologo Gabriele Civardi e all’ingegnere Luciano Navone. entrambi con studio in Genova, ognuno per le proprie competenze, uno studio sulla sicurezza strutturale dell’edificio sito in Piazza Libertà 15 e Via del Fondaco 1 scala

A, in relazione all’insediamento dello spoke sociosanitario ed attività connesse; lo spazio verrà ricavato da una porzione della palestra.

