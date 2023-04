Rocchettese, l’euforia di Simone Ferrero e del presidente Leotta: “Una gioia indescrivibile”

Dego. Sarà la Rocchettese a sfidare il Cengio nella finale playoff del girone B di Seconda Categoria. I rossoblù, che si sono classificati quarti in campionato, hanno battuto in trasferta per 2 a 0 il Dego, che si era piazzato terzo.

Nella stagione regolare la gara di andata era terminata in parità, mentre quella di ritorno aveva visto i biancoblù imporsi per 4-3. Anche i precedenti delle passate stagioni avevano premiato il Dego; da quando, nel 2017, è stato rifondato, prima di oggi la Rocchettese non era mai riuscita a batterlo.

“Sono cose che tolgono il fiato ed anche il cuore, a momenti rischio un infarto” scherza Simone Ferrero, direttore sportivo rossoblù. “Sicuramente è una gioia indescrivibile – prosegue – perché per sei anni abbiamo perso, a volte anche per sfortuna, o pareggiato. Il derby non lo avevamo mai vinto, quindi dopo tante delusioni vissute abbiamo potuto sfogare la nostra gioia”.

