Samp Primavera: I ragazzi di Tufano battono l’Empoli (2-0)

Genova. Stimolati dalle vittorie di Napoli e Verona (conseguite prima dell’inizio della partita con l’Empoli), i ragazzi di Tufano sono entrati in campo, al ‘Tre Campanili” di Bogliasco, con una concentrazione che li ha portati ben presto a sbloccare il risultato (già al 3°), con una conclusione del bomber Daniele Montevago, pronto a girare alle spalle del portiere sloveno Lovro Stubljar l’assist, scaturito da uno scambio fra Telasco Segovia e Mateus Cecchini Muller.

Da lì, in avanti, in campo si è vista solo una squadra, capace di sviluppare, nel primo tempo, forse il miglior gioco che abbiamo avuto modo di vedere da inizio campionato ad oggi… Insomma per 45 minuti, si è vista una Sampdoria quasi ‘scherzare’ con gli avversari, con una assoluta padronanza del palleggio a metà campo, che ha peraltro spesso portato i blucerchiati alla conclusione.

