Sampdoria-Spezia, spezzini solo nel settore ospiti con tessera del tifoso. Ma la vendita per il momento è sospesa

I residenti nella provincia della Spezia potranno acquistare biglietti per il solo il settore ospiti e solo se in possesso della tessera del tifoso dello Spezia Calcio. Ma la vendita del settore ospiti al momento è sospesa su comunicazione della questura di Genova. Sono queste, in attesa di ulteriori decisioni da parte degli organi competenti, le informazioni rese note dalla Sampdoria in vista della partita contro lo Spezia in programma alle 20.45 di sabato 22 aprile allo stadio “Ferraris” di Genova e valida per la 31esima giornata della Serie A Tim 2022/23.

