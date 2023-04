Sanremo.Incendio di sterpaglie in serata divamapato all’interno del giardino dell’ex clinica villa Helios in Corso Marconi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco le operazioni di spegnimento e la polizia. La zona è spesso utiliazzata come dormitorio e rifugio da parte di alcuni senzatetto.

» leggi tutto su www.riviera24.it